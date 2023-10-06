إصابة طفلة بحالة تسمم في سوهاج

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 12 سنة بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، وذلك على إثر تناولها مادة فسفورية بالمنزل عن طريق الخطأ وتم نقلها مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج الجامعى للعلاج.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول طفلة صغيرة مصابة بحالة إعياء وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لها باستقبال قسم الباطنة داخل المستشفى وتم إحالتها للمستشفى الجامعى.

وعقب الانتقال تبين من الفحص والمعاينة إصابة الطفلة "ح.م.ا.ا"، 12 سنة، بحالة تسمم عقب تناولها مادة فسفورية بالمنزل، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لها بقسم استقبال الباطنة بمستشفى طهطا العام وتم إحالتها إلى مستشفى سوهاج الجامعى لاستكمال باقى العلاج الخاص بها والحالة العامة لمصابة متوسطة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

وفى سياق آخر انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثة شاب غرق في ترعة المريوطية بالبدرشين، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

تبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.