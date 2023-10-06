كلب مسعور يعقر 8 أطفال بأسيوط

عقر كلب مسعور 8 أطفال بقرية دير الجنادلة بمركز الغنايم وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد وصول كل من " أسامة. أ. س " 10 أعوام، و"هاشم . ص. ر " ٤ أعوام، و " حمزة. ع. ف " ٥ أعوام، و" حسن. م. ع" ٩ أعوام، مقيمين قرية دير الجنادلة و أحمد. ا. أ " ٦ أعوام مقيم دكران، و" شاهين. م. ع " ١٢ عاما و" محمد. أ. م " عامين ونصف، و" عبد التواب. أ. ع " ٥ أعوام وجميعهم من دكران إلى مستشفى الغنايم المركزي وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

وفى سياق آخر انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثة شاب غرق في ترعة المريوطية بالبدرشين، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

تبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.