قافلة طبية بقرية بني مر بأسيوط تنظمها "حكايات وطن"

نظمت جمعية حكايات وطن لتنمية المجتمع قافلة طبية في قرية بني مر بأسيوط. حضر الفعالية شيماء حزين، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، ونبيل إسكندر، أحد الداعمين للعمل الخيري.

قام الدكتور أسامة فتحي، أخصائي الطب الباطني، بفحص عدد من سكان القرية. تعتبر جمعية حكايات وطن واحدة من أبرز الجمعيات التي تقدم خدمات متنوعة سواء ثقافية أو اجتماعية في محافظة أسيوط.

وأشارت شيماء حزين إلى أهمية القوافل الطبية في تقديم الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية. وأعربت عن سعادتها للتعاون مع الدكتور أسامة فتحي وفريق القافلة الطبية، الذي قدم خدمات طبية مجانية للأهالي.

وأوضحت شيماء سعد أن جمعية حكايات وطن تعمل على تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية وتقديم الدعم اللازم للأسر الفقيرة والمحتاجة. وتعتبر هذه القافلة الطبية إحدى الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها الجمعية لمساعدة الأفراد وتعزيز صحتهم.

وتعمل الجمعية بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة لتنفيذ مثل هذه القوافل الطبية، حيث يتم تجهيز القافلة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتوفير الأطباء والتمريضيات المتخصصين. وتهدف القوافل الطبية إلى الوصول إلى مناطق نائية وتقديم الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعيشون في الفقر والحاجة.

وقد لاقت هذه القافلة الطبية استحسان الأهالي في قرية بني مير، حيث أعربوا عن امتنانهم وشكرهم للجمعية وللفريق الطبي، الذي قدم خدمات طبية عالية الجودة بشكل مجاني. كما أعربوا عن أملهم في تكرار هذه المبادرات في المستقبل وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من القرى والمناطق الريفية.

وفي ختام زيارتها، أكدت شيماء حزين أن جمعية حكايات وطن ستستمر في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية. وشددت على أهمية التعاون والتكامل بين الأفراد والجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج ومساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الحاجة.

وأعربت شيماء سعد عن شكرها وتقديرها لفريق العمل ولجمال عبد الناصر، المدير التنفيذي للجمعية، وللمتطوعين، وكذلك لثروت رشيد على حسن الاستقبال والترحيب.

قافلة طبية بقرية بني مر بأسيوط تنظمها جمعية حكاياة وطن

قافلة طبية بقرية بني مر بأسيوط تنظمها جمعية حكاياة وطن