ارتفاع سعر طن الذرة اليوم الجمعة بأسواق الجملة المحلية لـ 100 جنيه

سعر الذرة.. تعديل سعر الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الجملة، إلى مسارات مرتفعة بجميع أنواعها المختلفة "الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني"، وهذا في السوق المحلي لدى تجار الجملة، حيث زاد سعر الطن بمقدار 100 جنيه، لجميع الأنواع.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الجمعة، حرصًا من الوفد على الوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية وارتفاع وانخفاض الاسعار الذي بات غير مستقر هذه الايام مع ارتفاع وانخفاض اسعار العملة الامريكية والاضطرابات الذي يشهدها الإقتصاد العالمي مما يؤثر هذا على اسعار السلع المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

سعر الذرة الصفراء اليوم الجمعة

الذرة الصفراء

الذرة البرازيلي

قفز سعر طن الذرة البرازيلي عند 11,000 جنيه، بدلًا من 10,900 جنيه، بارتفاع 100 جنيه للطن.

الذرة الأرجنتيني

وصعد سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 100 جنيه، ليسجل 11,000 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، زيادة بمقدار 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 10,100 جنيه.

سعر الذرة العالمي

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم الجمعة السادس من أكتوبر 2023، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث نزل عقد ديسمبر بمقدار 0.5 سنت إلى 497 سنتًا للبوشل.

وهبط عقد مارس 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 511.75 سنت للبوشل، بمقدار انخفاض 0.5 سنت، وقت كتابة الخبر.