انتشال جثمان شاب غرق فى ترعة المريوطية

انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثة شاب غرق في ترعة المريوطية بالبدرشين، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

تبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وفى سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، من ضبط عاطلين وبحيازتهما كمية من الحشيش والهيروين بدائرتي قسم شرطة السلام ثان وقسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:

ضبط عاطل له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار.

ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر، ومعه كمية من الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.