إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء داخل الحيز العمراني تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 1875 مترا بزمام مركز ومدينة الفيوم.

وأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعديات على الأراضي الزراعية بحوض الخمس بزمام حي غرب الفيوم، وحفر أساسات بعزبة أبو شويق بقرية الصالحية، بالإضافة إلى إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية بناحية قرى هوارة عدلان والعدوة ودمو وهوارة المقطع، فضلا عن ردم لبشة خرسانية بنطاق حي شرق الفيوم، مؤكدا أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للإبلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

فك شدة خشبية ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بفك وإزالة شدة خشبية بمنطقة الزملوطي التابعة للوحدة المحلية بقرية كفور النيل، وردم لبشة خرسانية بمنطقة دار الرماد بنطاق حي شرق الفيوم، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة استمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.

جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبحضور رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديري الجمعيات الزراعية، وقسم المتابعة الميدانية وحماية الأراضي بمركز الفيوم.