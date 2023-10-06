حاضنة مسار بجامعة سوهاج تستعد لتخريج ١٨ شركة ناشئة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن حاضنة مسار بالجامعة تتهيأ لتخريج ١٨ شركة ناشئة خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن حاضنة مسار بالجامعة بالتعاون مع إنرووت للتنمية قد استطاعت على مدار السنوات الثلاثة الماضية تخريج ٣٤ شركة ناشئة مثلت قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.

وأشاد النعمانى بالدعم الذي توليه القيادة السياسة لريادة الأعمال وخاصة في صعيد مصر، والذي ظهر بوضوح في تكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للشباب من أصحاب المشروعات الناشئة ورواد الأعمال خلال زيارته الأخيرة لمحافظة سوهاج، والذي كان له أثر كبير في تحفيز الشباب للالتحاق ببرنامج مسار والبدء في تنفيذ مشروعاتهم.

وثمن النعماني دور المرأة الصعيدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن ١٤ مشروع من ضمن المشروعات المحتضنة بحاضنة مسار تقودها فتيات، والذي يبرهن ان المرأة الصعيدية تتميز بقوة التحمل والعمل الدؤوب.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير الحاضنة، إلى أن الشركات الناشئة المتوقع تخريجها مرت برحلة داخل حاضنة مسار على مدار ستة أشهر، من مرحلة الفكرة لتصل إلى مرحلة النموذج الأولى والنزول للأسواق من خلال حزمة متميزة من التدريبات وورش العمل والرحلات الميدانية، بالإضافة إلى خدمات التوجيه والتشبيك.

وذكر عكاشة أن هناك ثلاث شركات تعمل في مجال الصناعة، إحداهما تصنع آله حاسبة ناطقة ذكية لخدمة المكفوفين، والأخرى تعمل على تصنيع الكولة المستخدمة في لصق اسفنج الأثاث، والتي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى شركة تنتج حذاء رياضي ذكى، كما أن هناك ٣ تطبيقات للتليفون المحمول أحدهما يخدم الصم والبكم وآخر يقدم خدمات التمريض والثالث لخدمات التوصيل، فيما تعمل ٩ شركات في مجال الملابس والمنسوجات والحرف اليدوية، إلى جانب أن هناك شركة تعمل في مجال التدريب وأخرى في مجال الدعاية والإعلان وكذلك منصة للتجارة الألكترونية.