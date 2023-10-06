الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ترامب متهم بتسريب معلومات سرية عن تسليح أمريكا النووي (فيديو)

ترامب
ترامب

قد يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أزمة جديدة، إذ لم تقتصر الاتهامات على أخذ الوثائق السرية إلى منزله فقط، بل قد يكون لديه أيضًا مشكلة في الاحتفاظ بالأمور العسكرية الحساسة لنفسه.

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صحفي أمريكي يكشف كواليس جديدة بشأن المُحتجين في عهد ترامب

وبعد ترك ترامب لمنصبه، صرح أنتوني برات، الملياردير الأسترالي وعضو نادي مارالاغو، في مقابلات مع المحققين الفيدراليين بأن الرئيس السابق قد كشف له تفاصيل حول الغواصات النووية الأمريكية في أبريل 2021 تقريبًا.

تسريب معلومات عسكرية حساسة لمسئولين أجانب بسبب ترامب

وحسب المصادر، قام برات بمشاركة تلك المعلومات مع أكثر من عشرة مسؤولين أجانب، بالإضافة إلى بعض موظفيه وصحفيين.

من جانبه، أكد متحدث باسم ترامب في بيان، أن تسريب تلك المعلومات "غير قانوني" ويفتقر إلى "السياق المناسب والمعلومات ذات الصلة".

وأضاف المتحدث الرسمي قائلاً: "يجب على وزارة العدل التحقيق في هذا التسريب الإجرامي، بدلاً من الانشغال بمطاردة غير مبررة، حيث إن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ، وكان دائمًا يصر على الحقيقة والشفافية والتصرف وفقًا للقانون بطريقة مناسبة".

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