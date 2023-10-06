الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تنظم زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس

بوابة الوفد الإلكترونية

فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن .. فقد نظمت مديرية أمن البحر الأحمر زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس بــ (إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور – شرطة النجدة) لإطلاعهم على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها وكذا العمل على تحقيق السيولة المرورية .

 

ومن جانبهم توجه المشاركون فى تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

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