تداول 15 ألف طن و759 شاحنة بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة و759 شاحنة بضائع و198 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و396 شاحنة بضائع و135 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و363 شاحنة بضائع و63 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وتغادر الميناء العبارة أمل واستقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل والقاهرة وغادرت الميناء ثلاث سفن وهى القاهرة والحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة و243 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى آيلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1840 راكبا بموانيها.



كما أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 ألف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في مواني سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



وشهد ميناء سفاجا تداول 239 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طنا بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 ألف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بمواني الهيئة

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كل الخدمات للسفن المترامية على الأرصفة مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بمواني الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير المواني المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالمواني الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بمواني الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالمواني بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وقيام الهيئة بتقديم كل التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.