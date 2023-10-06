فتح التحقيق في انهيار عقار شرق الإسكندرية

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار

أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة انهيار أجزاء من عقار بمنطقة سابا باشا شرق الإسكندرية، الذي أسفر عن مصرع عامل وإصابة ٣ أخرون.

وقررت نيابة اول الرمل الجزئية، بتشكيل لحنة هندسية لفحص العقار، والتحفظ على ملف العقار بالحى وإحضاره للنيابة خشية التلاعب فيه، واستدعاء مسؤولى الحى لسؤالهم، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين عندما تسمح حالتهم بذلك، والتصريح بدفن جثة المتوفى.

كان قسم شرطة اول الرمل بالإسكندرية، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بسقوط شرفة شقة سكنية بالعقار رقم 15 شارع مختار عبدالحليم خلاف متفرع من طريق الكورنيش بمنطقة سابا باشا.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، يرافقه مأمور وضباط قسم أول الرمل ومدير وضباط الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف، وتبين من الفحص أن العقار موضوع البلاغ مكون من طابق أرضي و10 طوابق علوية.

كشفت المعاينة أنه أثناء إجراء مالك العقار، المقيم بالطابق الثاني، أعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة شقته انهار سقف شرفة الطابق الثالث على العمال، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين.

ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، أن العقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم عام 2008، مشيرًا إلى أنه جار إخلاء العقار إداريًا بمعرفة ضباط قسم الشرطة.

وأضاف «حبيب» أنه سيجري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعمل كردون حول العقار لسلامة المارة والممتلكات، وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.