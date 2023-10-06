انتشار ضعف النظر وعلاقته بالعمل عن بعد بسبب كورونا

خلال السنوات الثلاث الماضية، تسبب انتشار فيروس كورونا في موجة جديدة من مشاكل العيون وضعف النظر لدى الناس.

أدى العمل عن بُعد والعمل من المنزل إلى زيادة استخدام الشاشات الرقمية، مما أدى إلى انتشار ضعف النظر وزيادة أعداد الذين يعانون من أمراض في العيون.

وأوضح الأطباء أن التوقف عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العيون الحادة مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، والذي يؤثر فى الرؤية المركزية للشخص، وفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

واقترح الأطباء دمج الخضر الورقية الخضراء في النظام الغذائي، إضافة إلى تناول خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضراوات يومياً؛ لضمان حصول الشخص على كمية وافرة من الفيتامينات المناسبة للحفاظ على صحة العين.

أشارت منظمة الصحة العالمية أن 2.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من مشاكل في النظر، وكان من الممكن منع نصفها على الأقل.