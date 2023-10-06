أهالي قرية الجبيل بطور سيناء يعانون من نقص المياه: بين الوعود والواقع المرير

تعاني أهالي قرية الجبيل بطور سيناء من مشكلة حادة تتمثل في نقص المياه، حيث عادت أيام الاستحمام بالكوز وشحاتة المياه من الجيران مرة أخرى. يُذكر أن هذه المشكلة أصبحت تؤرق السكان رغم عمل خزان مياه تكلف الملايين، والذي للأسف لا يزال غير مفعّل بعد افتتاحه.

قدم المسئولون وعوداً كبيرة لأهالي قرية الجبيل بإنشاء خزان مياه ضخم بتكلفة تقدر بالملايين، وهذا كان خطوة إيجابية نحو حل مشكلة نقص المياه في المنطقة. ومع ذلك، يبدو أن الأمور لم تسر بالشكل المرجو، فبعد مرور 8 أشهر على افتتاح الخزان، لا يزال السكان يواجهون تحديات في الحصول على المياه بشكل منتظم.

المثير للدهشة هو أن هذا الخزان الجديد كان من المفترض أن يخفف الضغط عن شبكة المياه في مناطق أخرى من مدينة طور سيناء، لكن الواقع يظهر أنه لم يحدث ذلك بعد. وقبل إنشاء هذه الخزانات، كانت المياه تتدفق بصورة جيدة، مما يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الفشل.

للأسف، يبدو أن مشكلة قطع المياه في الكثير من أحياء مدينة طور سيناء باتت تتكرر بانتظام، وهذا يضع السكان في موقف صعب. يجب على المسئولين مراجعة وضعية الخزانات الجديدة وضمان عملها بكفاءة لضمان توفير المياه بشكل منتظم للمواطنين.

كما صرح غريب حسان، نائب سابق في البرلمان، وأود أن أعبر عن استيائي العميق وقلقي الشديد إزاء مشكلة نقص المياه التي تعاني منها أهالي قرية الجبيل بطور سيناء والمناطق المجاورة.

لا يمكن تجاهل حجم الأزمة التي نواجهها حاليًا، حيث تشهد العديد من الأحياء في مدينة طور سيناء قطع المياه بانتظام، وهذا يأتي في ظل وجود محطة تحلية بسعة كبيرة وخزانات جديدة تم إنشاؤها خصيصًا لخدمة قرية الجبيل وقرية الوادي. ومع ذلك، فإن هذه الخزانات لا تزال غير فعالة بعد مرور 8 أشهر على افتتاحها.

من الواضح أن هذه المشكلة ليست ناتجة عن أسباب فنية فقط، بل يبدو أن هناك تقصيرًا متعمدًا يؤثر على توفير المياه للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، كانت المياه تعمل بشكل جيد قبل إنشاء هذه الخزانات، مما يزيد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الفشل.

نتعرض لمشكلة حيوية تؤثر على حياة الأهالي واحتياجاتهم الأساسية، ولهذا يجب على الجهات المسئولة التدخل الفوري لحل هذا الأمر. المياه حق أساسي لكل مواطن، ويجب أن يتم ضمان توفيرها بشكل منتظم وعادل.

ندعو الجهات المعنية والمسئولين إلى البدء في التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المياه بشكل مستدام لأهالي قرية الجبيل وجميع المناطق المتأثرة بهذه المشكلة."

في النهاية، يجب أن يتم التحرك الفوري لحل هذه المشكلة المتعبة التي يعيشها أهالي قرية الجبيل والمناطق المحيطة بها. المياه هي حق أساسي لكل مواطن، وعلى السلطات المحلية والوطنية أن تضمن توفير هذا الحق بشكل عادل وفعّال.

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