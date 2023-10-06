المدافع هوملز يعود لتشكيلة ألمانيا لمواجهتي أمريكا والمكسيك" الوديتين"

عاد المدافع "مات هوملز" إلى المنتخب الألماني لكرة القدم في التشكيلة الأولى التي يعلنها المدرب يوليان ناجلسمان اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أمريكا والمكسيك وديا في وقت لاحق هذا الشهر.

وتولى ناجلسمان المسؤولية الشهر الماضي خلفا لهانز فليك الذي أقيل بعد الخسارة 4-1 على ملعبه أمام اليابان في مواجهة ودية، والتي جاءت بعد أشهر من أداء متواضع لبطل العالم أربع مرات.

ويعود هوملز مدافع بروسيا دورتموند، الذي ساعد ألمانيا في الفوز بكأس العالم 2014، إلى التشكيلة للمرة الأولى منذ أن لعب أساسيا في خسارة ألمانيا أمام إنجلترا في دور الستة عشر ببطولة أوروبا في 2021.

واحتفظ توماس مولر لاعب وسط بايرن ميونخ بمكانه في التشكيلة التي عاد إليها في مباراتي اليابان وفرنسا الشهر الماضي.

واستدعى ناجلسمان روبرت أندريتش لاعب باير ليفركوزن وكيفن بهرنز لاعب أونيون برلين وكريس فيهريتش لاعب شتوتجارت للمرة الأولى.

وتواجه ألمانيا منتخب أمريكا في 14 أكتوبر الجاري قبل مواجهة المكسيك في 17 من نفس الشهر استعدادا لبطولة أوروبا التي تستضيفها العام المقبل.

وضمت تشكيلة ألمانيا الجديدة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة) وكيفن تراب (إينتراخت فرانكفورت) وبرنارد لينو (فولهام) وأوليفر باومان (هوفنهايم).

الدفاع: أنطونيو روديغر (ريال مدريد) ومالك تياف (ميلان) ويوناثان تاه (باير ليفركوزن) وماتس هوملز (بروسيا دورتموند) ونيكلاس زوله (بروسيا دورتموند) وديفيد راوم (رازن بال شبورت لايبزيغ) وروبن جوسينز (أونيون برلين).

الوسط: يوزوا كيميش (بايرن ميونخ) وليون غوريتسكا (بايرن ميونخ) وفلوريان فريتس (باير ليفركوزن) وجمال موسيالا (بايرن ميونخ) وباسكال غروس (برايتون) ويوناس هوفمان (باير ليفركوزن) وليروي ساني (بايرن ميونخ) وإيلكاي غندوغان (برشلونة) وروبرت أندريتش (باير ليفركوزن) وكريس فيهريتش (شتوتغارت).

الهجوم: كاي هافرتز (أرسنال) ونيكلاس فولكروغ (بروسيا دورتموند) وتوماس مولر (بايرن ميونخ) وكيفن بهرنز (يونيون برلين).