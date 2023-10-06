كيف كان يحتفل الرئيس السادات بانتصارات أكتوبر مع العائلة؟.. شقيقته تروي الكواليس

قالت الكاتبة الصحفية سكينة السادات، شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات: “إن يوم 6 أكتوبر من كل عام يمثل لهم مشاعر مختلطة من الفرح بانتصار مصر والحزن والآسى على وفاة الأخوين الشهيدين الرائد طيار عاطف السادات والرئيس أنور السادات”.

أضافت السادات في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الرئيس السادات كان يجتمع بأخوته وأسرته بأكملها في يوم 6 أكتوبر من كل عام ببيت العائلة في المنوفية، إذ كانت تتوجه العائلة للمقابر لزيارة الشهيد عاطف السادات وينتظرون قدوم الرئيس أنور السادات لقراءة الفاتحة لشقيقه، ثم يتوجهون إلى المنزل ويتناولون وجبة الغداء سويًّا".

أكدت شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات، أنه لم يحكِ لهم أية تفاصيل خاصة بحرب أكتوبر حفاظًا منه على الأسرار العسكرية، ولكن الموقف الذي كان يتذكره دائمًا هو عندما خاطبت جولدا مائير العالم ووجهت نداءً عاجلًا لهم لإنقاذ الوضع بعد عبور القوات المصرية والسيطرة على النقاط المهمة وتكبيد العدو خسائر ضخمة، مضيفة أن الرئيس السادات كان يضحك على هذا الموقف وفي الوقت ذاته يتعجب من قدرة ربنا ويشكره على توفيقه وتحقيق النصر.

أوضحت أن الرئيس أنور السادات أخفى عنهم خبر استشهاد شقيقهم الرائد عاطف السادات فترة طويلة، حتى صارحهم بالحقيقة كاملة في تجمع عائلي ببيت العائلة في المنوفية.

"الرئيس السادات هو اللي رباني وشجعني وعلمني وتولى مسئوليتنا بعد وفاة أبونا، أنور كان حياتنا كلها"، بهذه الكلمات تحدثت سكينة السادات عن شقيقها بطل الحرب والسلام، واختتمت: “الرئيس السادات بلده حست بيه وقدرت المجد الذي حققه، ولازالت مصر تفتخر بأنور السادات الذي حقق أكبر انتصار”.