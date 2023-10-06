من هي نرجس محمدي السجينة الحائزة على نوبل للسلام؟

"المرأة الحياة الحرية" كلمات استمرت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية، في ترديدها ضد اضطهاد المرأة في إيران، وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.

نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام:

في 8 أكتوبر 2023، حصلت نرجس محمدي على جائزة نوبل للسلام، لتكون أول امرأة إيرانية تحصل على هذه الجائزة، جاء ذلك تقديرًا لجهودها في الدفاع عن حقوق المرأة والحرية في إيران، والتي دفعت بها إلى السجن 13 مرة، وحكم عليها بالسجن لمدة 31 عامًا و154 جلدة.

مسيرة نضال طويلة:

بدأت نرجس محمدي نضالها في التسعينيات، عندما كانت طالبة فيزياء شابة، وبعد أن أنهت دراستها عملت مهندسة وكاتبة عمود في الكثير من الصحف الإصلاحية، وفي عام 2003، انخرطت في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في طهران، وهي منظمة أسستها الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي.

في عام 2011، ألقي القبض على السيدة محمدي للمرة الأولى وحُكم عليها بالسجن لسنوات كثيرة بسبب جهودها في مساعدة النشطاء المسجونين وعائلاتهم، وأدى نشاطها ضد عقوبة الإعدام إلى إعادة اعتقالها في عام 2015، والحكم عليها بالسجن لسنوات إضافية.

نضال مستمر:

عند عودتها إلى السجن، بدأت نرجس محمدي في معارضة استخدام النظام المنهجي للتعذيب والعنف الجنسي ضد السجناء السياسيين، وخصوصًا النساء، الذي يمارس في السجون الإيرانية.

في سبتمبر 2022، قُتلت شابة كردية تُدعى مهسا جينا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية، وأدى مقتلها إلى اندلاع أكبر مظاهرات سياسية ضد النظام الثيوقراطي في إيران منذ وصوله إلى السلطة في عام 1979.

تحت شعار "المرأة الحياة الحرية"، شارك مئات الآلاف من الإيرانيين في احتجاجات سلمية ضد وحشية السلطات وقمعها للنساء.

رسالة أمل:

تُعد جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها نرجس محمدي رسالة أمل للنساء والنشطاء في جميع أنحاء العالم، الذين يسعون إلى تحقيق حقوق الإنسان والحرية، إنها تُظهر أن النضال من أجل العدالة لا يضيع أبدًا، وأن إرادة الإنسان يمكن أن تغلب على القمع.