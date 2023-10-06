وزارة الشباب والرياضة بالجيزة تشهد إحتفالية ذكرى نصر أكتوبر بمركز شباب بشتيل

نظم مركز شباب بشتيل برئاسة بلال نظير احتفالية كبري بمناسبة ذكرى الخمسون اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، بحضور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب و الرياضة.

وشهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة الاحتفالية والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب ،ايهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ،وإسلام يس مدير إدارة شباب أوسيم وكان في استقبالهم بلال نظير رئيس مجلس إدارة المركز واعضاء مجلس الإدارة.



الاهتمام بمراكز الشباب من قبل وزارة الشباب و الرياضة

حرص الجميع خلال الحفل علي توجيه الشكر للقيادة السياسية علي اهتماهها الكبير بمراكز الشباب و حرصها الدائم علي تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية كذلك الحرص على دعوة الشعب المصري بالمشاركة بالاستحقاق الدستوري القادم كما وجه الحضور الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تلبية نداء الشعب المصري بالترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

شهد الحفل فقرات فنية قدمها طلائع مركز شباب بشتيل مع تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية احتفالاً بالذكرى ال50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، كذلك قدمت فرقة الفنون الشعبية فقرات على بعض الأغاني الوطنية .