انهيار أجزاء من عقار جديد بالإسكندرية.. جرس إنذار

لم يكن انهيار عقار منطقة جليم ومنطقة المنتزة شرق الإسكندرية سوى أحدث فصول مسلسل انهيار العقارات في الإسكندرية، تلك المدينة التي تحوي الكثير من العقارات الآيلة للسقوط، وتشكل خطرًا داهمًا على القاطنين بها بل والمارين بجوارها،

عقار منطقة جليم الذي تسبب فى مصرع عامل واصابة اخرين ، لم يكن سوى جرس إنذار يضرب مجددًا لإنقاذ أبناء الإسكندرية من انهيار المنازل الذي يعد عرضا مستمرا دون انقطاع

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بسقوط شرفة شقة سكنية بالعقار رقم 15 شارع مختار عبدالحليم خلاف متفرع من طريق الكورنيش بمنطقة سابا باشا. فيما قرر حي شرق إخلاء العقار من السكان بصورة عاجلة، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لبيان مدى سلامته الإنشائية.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، يرافقه مأمور وضباط قسم أول الرمل ومدير وضباط الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف. وتبين من الفحص أن العقار موضوع البلاغ مكون من طابق أرضي و10 طوابق علوية.

وكشفت المعاينة أنه أثناء إجراء مالك العقار، المقيم بالطابق الثاني، أعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة شقته انهار سقف شرفة الطابق الثالث على العمال، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين.

ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، أن العقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم عام 2008، مشيرًا إلى أنه جار إخلاء العقار إداريًا بمعرفة ضباط قسم الشرطة.

وأضاف «حبيب» أنه سيجري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعمل كردون حول العقار لسلامة المارة والممتلكات، وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما اجرى حي المنتزه أول في الإسكندرية إزالة فورية لأجزاء آيلة للسقوط بعقار قديم بشارع ملك حفني، شرق المدينة، وذلك بعد سقوط بعضه، ما يشكل خطورة داهمة على المارة.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول الإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 275 شارع ملك حفني، وانتقل سكرتير عام الحي يرافقه مسئولو إدارتي المتابعة والتدخل السريع.،وتبين من المعاينة والفحص سقوط أجزاء من شرفتين لشقق سكنية بالعقار المشار إليه، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، أنه جرى إزالة 3 شرفات بالطابقين الثاني والثالث العلوي آيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة على المارة.