صحة الشرقية تناقش التحديات التي تواجه أطباء الصدر في رحلة العلاج

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات مؤتمر الدلتا العلمي السنوي الحادي عشر للجمعية المصرية للأمراض الصدرية، بحضور الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام حسني الأمين العام للزمالة المصرية، والدكتور رمضان نافع رئيس المؤتمر، والدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتورة حنان الشحات السكرتير العام للمؤتمر، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق سوفيتيل الجزيرة، والذي يعقد لمدة ٣ أيام متتالية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور وحيد شومان أستاذ الأمراض الصدرية، والدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أشرف سليم مستشار مديرية الشئون الصحية بالشرقية للأمراض الصدرية، والدكتور هويدا الكومي رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر، والدكتور أشرف الشورى رئيس اللجنة التنظيمية، ومحمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، وكوكبة من أساتذة الصدر أعضاء الجمعية، وأساتذة الجامعات المصرية، وأطباء الصدر والعلاج الطبيعي والزمالة المصرية بالمستشفيات المختلفة.

رحب وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال كلمته بالحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي الضخم، والذي وإن دل فإنه يدل على مدى التقدم الذي تسيير به المنظومة الصحية بالدولة، مثمناً الجهود التي تبذلها القطاعات والإدارات المختلفة بوزارة الصحة لمواكبة ركب التقدم العلمي، ووضع أطباء مصر في المقدمة.

مثمناً جهود برنامج الزمالة المصرية في رفع كفاءة أداء الأطباء بالمنظومة الصحية، واهتمامها بالخدمات الطبية العلاجية المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب المستمر لرفع كفاءة الكوادر الطبية.

ولفت إلى التطور السريع الذي شهدته مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، واستحداث أقسام ووحدات طبية جديدة بها كوحدة تشخيص اضطرابات النوم والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات الصحة بالجمهورية، بالإضافة لوحدة قياس الوظائف التنفسية، ووحدة الحساسية والمناعة، وعيادة علاج السمنة، وعيادة مكافحة التدخين.

وعقب وكيل الوزارة على الدور الوثيق للجمعية المصرية للأمراض الصدرية، ومشاركتها في تطوير ودعم الخدمات الصحية، من خلال التعاون المشترك بين أساتذة الجامعة والصحة والهيئات المختلفة، في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، مؤكداً أهمية المؤتمرات العلمية، في رفع كفاءة الكوادر الطبية والوقوف بهم على كل جديد في مختلف المجالات الطبية.

وحمل المؤتمر هذا العام رسالة هامة، وهي أن هناك العديد من مؤتمرات الأمراض الصدرية التي تنعقد على مدار العام داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتناقش وتستعرض الأمراض المختلفة وأحدث طرق التشخيص والعلاج، فكانت أهداف مؤتمر الدلتا ١١ تتمحور حول مناقشة أهم المواضيع والنقاط محل الخلاف والإختلاف بين المدارس العلمية والبروتوكولات العلاجية فيما يخص الأمراض الصدرية المختلفة

وتم مناقشة بعض التحديات التي تواجه أطباء الصدر في رحلة العلاج، واستعراض التجارب والخبرات المصرية في التعامل مع الأمراض الصدرية، بجانب استعراض حالات وسيناريوهات عملية نادرة بمشاركة ٩ جامعات مصرية،

انتهاءا باختيار أفضل ٣ حالات تم عرضها لتفوز بجائزة المؤتمر لعام ٢٠٢٣.