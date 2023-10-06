جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة بمهرجان الأسر الطلابية بكفر الشيخ

حقق طلاب جامعة الزقازيق، مراكز متقدمة في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية، الذي نظمته جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب خلال الفترة من ١-٥ أكتوبر الجاري تحت شعار" شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، الذي شارك فيه ٤٠٠ طالب وطالبة من ١٨ جامعة مصرية.

وقد شاركت جامعة الزقازيق بوفد من ١٦ طالبا وطالبة ، تحت إشراف محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومنال فاروق عبد الحميد مدير إدارة الأسر الطلابية، ومحمد عصام الدين محمد، ومحمد عادل محمد

وحقق طلاب فريق الدارتس المركز الأول وهما: حسن السيد سليم، ونداء رمضان محمد، وحصل طلاب فريق الخماسي على المركز الثانى وهم: محمود السيد محمود، وعمر فوزى عبد السلام، ومحمد عطية حسانين، وأحمد هانى محمد، وأحمد صابر حامد، وعبد المنعم عادل عبد المنعم.