الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة طفل غرقًا بمياه بحر الصحافة في الشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي طفل مصرعه غرقا، بمياه بحر الصحافة نطاق مركز مشتول السوق نطاق بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مشتول المركزى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

txt

غرق طفل أثناء استحمامه في نهر النيل بالمنشاة

txt

انتشال جثة طفل غرق في مياه ترعة المريوطية بالبدرشين

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول "يوسف م ع"  16 سنة مقيم  كفر ابراش جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقا بمياه بحر الصحافة ، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مشتول، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن  عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

للمزيد من اخبارالحوادث اضغط هنا.

مواد متعلقة

نيجيريا.. ما لا يقل عن 40 مفقودًا في غرق قارب

غرق طفل أثناء استحمامه في نهر النيل بالمنشاة

غرق طفلين توأم في ترعة بحوار أرضهما الزراعية بالمراغة

انتشال جثة طفل غرق في مياه ترعة المريوطية بالبدرشين

العثور على جثة طفل غرق في ترعة المريوطية

غرق شخص بنهر النيل بأبو النمرس
الجريدة الورقية