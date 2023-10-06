فأر يفاجئ سائقا على الزجاج الأمامي للسيارة (فيديو)

فاجأ فأر، سائقاً أثناء قيادته في إحدى بلدات نيويورك على الزجاج الأمامي للسيارة، قبل أن يعاود الاختباء تحت غطاء المحرك عند وصول السيارة لوجهتها

أظهر مقطع الفيديو الذي نشره كيفن كوب على وسائل التواصل الاجتماعي، رد فعله المضحك عندما وجد الفأر الذي شق طريقه من شوارع بروكلين المزدحمة إلى طريق هادئ شمال ولاية نيويورك، والتقط كوب مقطع الفيديو المضحك أثناء تواجده في روسكو، نيويورك، التي تبعد حوالي ساعتين عن مدينة نيويورك.

وقال كوب في الفيديو: "لقد وصلت للتو إلى شمال الولاية، وأحضرت معي فأرًا من بروكلين".

في الفيديو، يظهر الفأر على غطاء محرك السيارة وهو يندفع فوق غطاء سيارة كوب قبل أن يدفن نفسه بين درع نافذة السيارة، وشوهد كوب وهو يقوم بتقييم محرك سيارته مع رؤية الفأر وهو يركض بسرعة.

هل هرب الفأر بعد الانتقال إلى بيئة جديدة؟

ولم يذكر كوب في مقطع الفيديو الخاص به ما إذا كان "الفأر" قد تمكن من الهروب إلى حياته الجديدة في شمال ولاية نيويورك.

ويأتي الفيديو الفكاهي في الوقت الذي تواجه فيه مدينة نيويورك ارتفاعًا مستمرًا في مشاهدات الفئران، حيث أشار تقرير صدر في الخريف الماضي إلى أن عدد المشاهدات ارتفع بنسبة 70٪ مقارنة بالعامين السابقين.

ووصف العمدة الديمقراطي إريك آدامز الفئران بأنها "العدو العام رقم واحد"، وصوت مجلس المدينة على خطة عمل للفئران في أكتوبر 2022 لمعالجة المشكلة بشكل منهجي.