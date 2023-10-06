حملات مكبرة لاستهداف وضبط المخالفات بالقاهرة والفيوم

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية المعنية حملات استهدفت كل المخالفات بنطاق محافظتى "القاهـرة - الفيـوم" .

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى :

محافظة القاهرة : فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط (5 مسابك لصهر وتشكيل الألمونيوم كائنين بدائرة قسم ثان شرطة مدينة نصر) وذلك لوجود مخالفات (مزاولة النشاط بدون ترخيص – زيادة شدة الصوت عن الحد المسموح به – التخلص الغير آمن من المخلفات الخطرة – عدم وجود سجل الحالة البيئية – وجود إنبعاثات كثيفة داخل بيئة العمل) .

محافظة الفيوم : فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية" تم ضبط (مدشة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة سنورس) وبداخلها (13 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات مجهولة المصدر) وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (29) قضية متنوعة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي سياق آخر واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الإسكندرية ، المنوفية ، جنوب سيناء ، كفر الشيخ)، جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (عاطل ، نجله "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان_العامرية بمديرية أمن

الإسكندريـة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بنطاق محافظة المنوفية وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "حشيش، بانجو، آيس" – بندقية خرطوش - طلقات نارية).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أبو رديس بمديرية أمن جنوب_سيناء.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

ضبط (عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن كفر_الشيخ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,050 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – طلقات نارية).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم والمخالفين