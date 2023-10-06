تعاون بين "القومي للمرأة" و"بنك مصر" الفترة المقبلة

فى إطار التعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر، نظم المجلس اجتماعا لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، وكل من الأستاذة هند فهمي رئيسة قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر ، والأستاذ ماجد عبدالله رئيس قطاع المناطق والفروع والأستاذ أحمد عادل نائب أول مدير قطاع الشمول المالي بالإضافة إلى بعض مديري المناطق والفروع ونوابهم والأستاذة أنجى اليماني المنسق الإقليمي لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، والأستاذة داليا سعيد مسؤولة برنامجي التثقيف المالي وريادة الاعمال بالمجلس.

أشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود بنك مصر برئاسة الدكتور محمد الاتربي رئيس مجلس الإدارة في دعم وتمكين المرأة المصرية، مشيرة الى أنه يعد من أكثر البنوك التي قدمت خدمات للمرأة، علاوة على ما يتمتع به من مصداقية كبيرة ، وتتميز خدماته بالاستدامة، وأشادت بتنظيم البرنامج التدريبي super she، الذى يستهدف تأهيل الكفاءات الشابة من السيدات داخل البنك وتمكين المرأة وتجهيز القيادات الشابة النسائية للتعلم والمشاركة والتغلب على التحديات والتحيزات الثقافية التي تواجهها المرأة في العالم التنفيذي ومساعدة المرأة على استثمار طاقتها وقدراتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها .

وأكدت الدكتورة مايا على أنه إذا قدمت جميع البنوك ذات الخدمات للمرأة سوف نضمن تحقيق الشمول المالي للمرأة بنسبة ١٠٠٪ ، متمنية أن تحذو جميع البنوك حذو بنك مصر فى دعم المرأة .

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بدور ميسرات المجلس فى توعية وتدريب السيدات بالمحافظات لافتة الى وجود ١٠٠٠ ميسرة من إجمالي ٣٠٠٠ ميسرة مستهدفة ، لافتة إلي أن برنامج تحويشة يضم الان ٢٣٣ ألف سيدة وتم بدء الادخار الرقمي الفعلى بعدد من المجموعات الرقمية مع البنك الزراعي المصري فى عدد من القري والمحافظات، كما عرضت جهود المجلس في برنامج نورة الذى يستهدف تمكين الفتيات وتنمية قدراتهن ومهاراتهن ضمن الاطار الوطني للاستثمار في الفتيات .

وأكدت هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر علي أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر خلال الفترة الماضية قد حقق انجازات كبيرة وصلت الى اصدار ٥٨ ألف بطاقة ميزه و١١ ألف محفظة إلكترونية تم إصدارها للمتدربات مؤكدة علي أن بنك مصر يجد تنظيم وإصرار وأهداف مع المجلس القومي للمرأة، واشادت بموظفي بنك مصر مؤكدة أنهم جنود البنك علي الارض ويعملوا بصبر ويتحملوا الزحام والقيام بعمل آلاف الكروت في أوقات محددة، مؤكدة علي انهم يسيروا علي المسار الصحيح وسوف يقوموا بتحقيق المزيد من النجاحات ، كما أكد الأستاذ أحمد عادل نائب اول مدير عام قطاع الشمول المالي أن البنك يعمل بشكل استثنائي علي مستويين أساسيين وهما برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي، مشيرا إلي أن نموذج المحاكاة البنكية هو نموذج فريد لأول مرة في مصر.

و استعرضت انجي اليماني انجازات المجلس في برنامج الشمول المالي مؤكدة أنه يستهدف مليون ومائتي الف سيدة و٦٠ الف مجموعة و٣٠٠٠ ميسرة مالية داخل مشروع تحويشة، لافتة الى ان المجلس قد بدأ فعلياً بـ 14 محافطة العمل علي الارض وتكوين حوالي 11 الف مجموعة والبدء بالادخار الرقمي بمحافظتي أسيوط والبحيرة، واستعرضت نتائج مبادرة "تحويشة فى بنك" الذي يجوب القري والمحافظات لكسر حاجز خوف السيدات من التعامل المصرفي من خلال بناء بنك بالقرية لمدة يومين للمحاكاة البنكية وعرض الخدمات البنكية بالمحاكاة من خلال الميسرات المدربات من بنك مصر على الاجراءات البنكية المختلفة وتقدبم خدمات للسيدات بالمحاكاة واستعراض الخدمات البنكية التي تتم بناءا علي التثقيف المالي بالشراكة مع عدد من البنوك والوزارات، والجلسات التوعوية التي ينظمها المجلس مع safe kids بالإضافة إلي التوعية بالبرنامج باستخدام العرائس رشيدة وفصيلة لارسال رسائل التثقيف المالى بطريقة ترفيهية بسيطة.

فيما عرضت داليا سعيد مسؤولة برنامج التثقيف المالي وريادة الاعمال بالمجلس منهجية برنامج التثقيف المالي - التعامل الرشيد مع اموالي الصادر عن منظمة العمل الدولية والموضوعات التى يتضمنها البرنامج وما تم تنفيذه خلال المرحلة السابقة حيث وصل عدد التدريبات الى ١٠٤٣ تدريب واستهدف ٤١١١٥ سيدة على مستوى ١٩ محافظة ، كما تم استعراض برنامج ريادة الاعمال - رائدة حيث تم تنفيذ ٥٤١١ تدريب مستهدفا ١٢٤٠٩٢ سيدة على مستوى ٢٠ محافظة ، كما تم استعراض الخطة المستهدفة خلال العام المالي 2023 /2024حيث نستهدف ٨٠٠ تدريب تثقيف مالي و ٤٥٠٠ تدريب ريادة أعمال ، وعقب هذا العرض تم استعراض تحليل للبيانات الصادرة عن التدريبات المنفذة والتي اوضحت أن محافظتي المنيا والبحيرة هم أكثر المحافظات التى تم العمل بمراكزهم وبلغت عدد تدريباتهم ١٦٨٤ تدريب بالإضافة إلى تحليل للمعوقات التى تعوق المرأة عن تنفيذ مشروعاتها داخل محافظتهن كذلك رصد نسب التدريب المنفذه على مستوى المراكز والقرى .

وفى ختام اللقاء قامت الدكتورة مايا مرسى بتسليم درع التاء المربوطة الي هند فهمى ، وتسليم موظفي بنك مصر شهادات التقدير لجهودهم فى ملف دعم وتمكين المرأة.