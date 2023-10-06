بالأسماء.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكي، على طريق أبشواي/ الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أبشواي / الفيوم، قرب قرية المندرة، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتبينّ أنّ الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد أيمن "35 سنة"، ورقية السيد "33 سنة"، وأطفالهما نهال "14 سنة"، وجنى "10 سنوات"، وآدم "7 سنوات"، ومنة "6 سنوات"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم لهم حسب إصابة كل منهم.

كما جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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