بعثة الأثقال في مالطا لخوض بطولة البحر المتوسط

وصلت اليوم بعثة منتخب مصر لرفع الاثقال إلى مالطا للمشاركة في بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط ، ويتواجد مع البعثة محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي واجراء انتخابات رفع الاثقال لدول البحر المتوسط ويترشح علي منصب نائب الرئيس.

تخوض مصر منافسات البطولة بمجموعة من الناشئين المميزين لتجهيزهم لبطولة العالم بالمكسيك وهم :

حنين احمد وزن ٦٤ كجم .. واميرة عبد الرحمن وزن ٧١ كجم .. وريناد محمد مغربي وزن ٧٦ كجم .. وحلمي عبد الباري وزن ٦٧ كجم .. ومازن شريف وزن ٨١ كجم .. واحمد مختار وزن ١٠٩ كجم.

يقود المنتخب فنيًا علاء حسن كامل المدير الفني، كما تضم البعثة المدير الاداري عادل سليمان والحكم الدولي عاصم احمد ، ويتراس البعثة محمد احسان سكرتير عام الاتحاد وعضو مجلس الادارة.

وأكد علاء حسن كامل المدير الفني ان كاس البحر المتوسط تمثل تحدي جديد حرص الجهاز الفني علي مشاركة مجموعة من الناشئين المميزين لتجهيزهم لبطولة العالم رغم قوة منافسات الكبار، ولكنه لديه ثقة كبير في الشباب المشارك الذي يحرص علي ثقله بالخبرة بعدما أصبح لدينا جيل واثنين وثلاثة من الأبطال في رفع الاثقال بعد دعم الدولة وخاصة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي.

كما أشاد بدور رئيس الاتحاد الكابتن محمد عبد المقصود وتمني له التوفيق في انتخابات المكتب التنفيذي لدول البحر المتوسط وفوزه بمنصب نائب الرئيس مشددا قيمة وأهمية المناصب الدولية التي تعضد من قوة مصر الرياضية.