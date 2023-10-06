شركة علي بابا متهمة بالتجسس وتحت مراقبة مخابرات بلجيكا (فيديو)

أكدت المخابرات البلجيكية، أنها تفحص المركز اللوجستي الأوروبي لعملاق التكنولوجيا “علي بابا” بعد أيام فقط من تقديم وحدة البريد السريع التابعة لها “Cainiao” للاكتتاب العام في هونغ كونغ. لا تبدو هذه القضية جديدة، لكن الضجيج حول مثل هذه المخاوف بالنسبة للشركة ومواطنيها قد يتزايد في الأشهر المقبلة.

قال جهاز المخابرات البلجيكي، إنه يحاول اكتشاف ومحاربة أنشطة التجسس أو التدخل المحتملة التي تقوم بها كيانات صينية بما في ذلك ”علي بابا".

الشركات الصينية ولاؤها للأمن الصيني

وأضاف أن هذا الاهتمام له ما يبرره، نظرًا لأن النظام القانوني في الصين يتطلب من الشركات في البلاد الاستجابة لطلبات أجهزتها الأمنية الخاصة، ومع ذلك، كانت هناك تعليقات مماثلة من وزير العدل البلجيكي في مايو 2021.

وبدون أي تطورات جديدة واضحة، ربما كان من الممكن أن يُعذر المستشارون الأمريكيون الذين يعملون في الطرح العام الأولي، بما في ذلك سيتي جروب (C.N) وجيه بي مورجان (JPM.N)، على رؤيته. باعتبارها صفقة آمنة، وبعيدة كل البعد عن الذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيا الحساسة للغاية والتي تقع في قلب جهود واشنطن لاحتواء الصين. من جانبها، تقول شركة Cainiao إنها تمتثل لجميع القوانين المحلية التي تعمل فيها.