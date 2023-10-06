الأمن يواصل تحرياته لكشف ملابسات واقعة سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

كلفت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، رجال المباحث بسرعة عمل التحريات حول وفاة عامل وإصابة 3 أشخاص آخرين، عقب انهيار شرفة شقة بالطابق الثالث على الثاني بعقار بمنطقة تابا باشا، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتحفظ على ملف العقار لفحصه، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بسقوط شرفة شقة سكنية بالعقار رقم 15 شارع مختار عبد الحليم خلاف متفرع من طريق الكورنيش بمنطقة سابا باشا، ووجود متوفي ومصابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي و10 طوابق علوية.

وتوصلت المعاينة أنه أثناء إجراء مالك العقار، المقيم بالطابق الثاني، أعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة شقته انهار سقف شرفة الطابق الثالث على العمال ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين.

وكشفت التحريات أن العقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم عام 2008، وأنه جاري إخلاء العقار إداريًا بمعرفة ضباط قسم الشرطة، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعمل كردون حول العقار لسلامة المارة والممتلكات، وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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