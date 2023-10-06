تاليسكا و كوليبالي بالتشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عن التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024.

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وشهد التشكيل المثالي للجولة الثانية تواجد كل من النجم البرازيلي تاليسكا والذي نجح في قيادة النصر للفوز على استقلال دوشنبة الطاجكستاني، بثلاثية مقابل هدف ، بالإضافة إلي تواجد المدافع السنغالي كوليبالي لاعب الهلال السعودي

وضم التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا كل من..

في حراسة المرمى: زرفان روحايزاد (ليون سيتي السنغافوري)

خط الدفاع: ميكي ياماني (كاوازاكي فرونتالي الياباني) – كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) – فيليب إيفانوفيتش (نافباخور نامانجان الأوزبكي ) – جيسلان كونان (الفيحاء السعودي)

خط الوسط: أريف أيمن هانابي (جوهور الماليزي) – أوبيردان (بوهانج الكوري) – عبدالحميد صابيري (الفيحاء السعودي) – أندرسون تاليسكا (النصر السعودي)

خط الهجوم: عزيزبيك أمونوف (ناساف كاراشي الأوزبكي) – زيكا (بوهانج الكوري)