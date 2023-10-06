الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل وفاة عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسوان

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  في تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتجرين بالمواد المخدرة سبق إتهامه فى  12 قضية آخرهم قضية "مخدرات" ومحكوم عليه فى 16 قضية) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - سيارة "بدون لوحات معدنية" - بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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