تجديف بنك مصر يفوز في بطولة الجمهورية للشركات

إنجاز جديد يحققه فريق تجديف بنك مصر الذي تألق وحقق نجاحاً باهراً في بطولة الجمهورية للشركات رقم 56 للتجديف والكاياك والتجديف الأرضي (الارجوميتر).

قدّم الفريق أداءً مبهراً وأثبت جدارته بالفوز بعدد كبير من الميداليات والكؤوس، وهو ما يستحق الفخر والتقدير.

حقق فريق بنك مصر إنجازاً رائعاً حيث نال 9 ميداليات ذهبية، و43 ميدالية فضية، و28 ميدالية برونزية.

وتتويجا لهذه الانتصارات حصل الفريق على كوؤس البطولة بعدد 4 كؤوس، منها كأس المركز الثاني للفريق العمومي وكأس المركز الثاني لرواد الـ45 سنة، وكأس المركز الثاني لرواد 50 سنة ، وكأس المركز الثالث لسباقات الكاياك.

شهدت بطولة الجمهورية للشركات منافسة قوية بين الفرق المشاركة في مختلف فئات السباقات، بدءًا من السباقات الفردية والزوجية بدفة وبدون دفة، وصولاً إلى سباقات الرباعية بدفة وبدون دفة والثمانية بدفة، بالإضافة إلى سباقات التجديف الأرضي (الارجوميتر) ومراكب الكاياك. وعلى الرغم من هذه المنافسة الشرسة، تمكن فريق بنك مصر من جذب الأنظار إليه والتألق بفضل التزامهم وروحهم القتالية.

جاءت هذه الانتصارات بقيادة الكابتن هشام محمدي منصب المدير الفني للفريق وفريقه المتميز من المدربين الكابتن أبو جبل والكابتن محمد إيهاب والكابتن أية منصور والقائمين علي ادارة الفريق كابتن سعيد ابو الفتوح وكابتن ابراهيم نوبي وكابتن وليد عبد المنعم وكابتن خالد طلعت. بالإضافة جهود ومهارة اللاعبين المتميزين بالفرقة وروحهم القتالية واصرارهم علي الانتصار والفوز. باشراف رئيس اللجنة الرياضية، أشرف زهري، واعضاء اللجنة الرياضية احمد مصطفي و ايهاب ابراهيم وبرعاية رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي،

تعتبر بطولة الشركات مناسبة رياضية هامة، حيث يتنافس فيها المتنافسون من مختلف الشركات ويعرضون مهاراتهم وقدراتهم في التجديف والكاياك في النيل بالإضافة الي التجديف الارضي (الارجوميتر).

ويسعى فريق تجديف بنك مصر دائمًا للمشاركة في هذه البطولة الرائعة والتألق بجانب الشركات المشاركة في البطولة.

قال الفائزون أن فوز بنك مصر يعكس الروح القتالية والعزيمة العالية التي تمتلكها فرقتهم. مؤكدين على الفوز يعد فخرا لبنك مصر وللرياضة المصرية بأكملها.

وأعربوا عن أمالهم أن يظل فريق تجديف بنك مصر يواصل تحقيق النجاحات ويستمر في ترسيخ اسمه في عالم التجديف.