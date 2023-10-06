خلال حملات أمنية.. ضبط 6عناصر إجرامية لإتجارهم في المخدرات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الإسكندرية ، المنوفية ، جنوب سيناء ، كفر الشيخ)، جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (عاطل ، نجله "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان_العامرية بمديرية أمن

الإسكندريـة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بنطاق محافظة المنوفية وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "حشيش، بانجو، آيس" – بندقية خرطوش - طلقات نارية).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أبو رديس بمديرية أمن جنوب_سيناء.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

ضبط (عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن كفر_الشيخ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,050 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – طلقات نارية).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.