إعلان حالة الطوارئ بأسيوط تحسبا لهطول أمطار غزيرة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حالة الطوارئ بجميع مراكز المحافظة، تحسبا لهطول أمطار غزيرة، بهدف مواجهة تداعيات الظروف الجوية غير المستقرة التي تمر بها البلاد.

وكلف المحافظ قيادات المحافظة ومسؤولي الأزمات والكوارث بالمراقبة المستمرة داخل غرفة الأزمات والعمليات ورصد أي حالة طارئة والتعامل معها فوراً لتجنب أي مشاكل.

وأشار إلى تجهيز كافة الآليات والتجهيزات ومراجعة الإمدادات والأدوات الإغاثية ومراجعة شبكات الصرف الصحي والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع والمرور على كافة مصارف السيول داخل المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مع زيادة نسبة الأمطار. مستوى الجاهزية في كافة المجالات. المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال.

ودعا المحافظ سائقي السيارات على الطرق إلى توخي الحذر عند القيادة ليلاً على الطرق السريعة والطرق الصحراوية، واحترام السرعات المقررة والتعليمات المرورية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الكابلات، وعدم الوقوف بجوار الأشجار أو اللوحات الإعلانية ليلاً. . موجات الرياح القوية.