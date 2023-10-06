إزالة 9 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات ومنع أى تعدي جديد نهائيًا وإزالتها فورًا في المهد فضلا عن مواجهة البناء المخالف والتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص مؤكدًا أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف الهام وتعليمات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وأبوتيج والفتح وحي شرق بحملات لرصد التعديات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء حيث قامت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بإزالة مخالفتين بناء في المهد منها فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور السابع العلوي بشارع فوزية نجيب بنطاق الحي فضلا عن وقف مخالفة أحد المواطنين بتكسير صبة خرسانية داخل منور للتوسع منه والاستفادة بمساحته وضمها علي شقة بعقار رقم 11بشارع الظافر بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتمت هذه الحملات تحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق وبمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبا رئيس الحي وفريق قسم الاشغالات.

وفي مركز ومدينة أبوتيج تم تنفيذ حملة لرصد التعديات بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز أسفرت عن إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بقرية النخيلة بمشاركة مسئولي حماية الأراضي والازالات بالمركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز حملة لإزالة التعديات والمخالفات أسفرت عن إزالة فورية لحالة تعدى على أرض زراعية بقرية الفيما وفك شدة خشبية للدور الأرضي على مساحه قيراط بعرب مطير وذلك بمشاركة علي عطا نائب رئيس المركز وعمرو اسماعيل رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير وعماد عبدالمجيد رئيس الوحده المحليه لقرية الفيما ومسئولي الازالات والزراعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين.

وفي مركز البداري نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري حملة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي بنطاق المركز وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين وجاري المتابعه والتصدي لأي أعمال حفاظًا علي الرقعه الزراعية وذلك بمشاركة علاء الناظر نائب رئيس المركز ومسئولي الزارعة والتنظيم والإزالات بالمركز كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء وتم خلالها رصد حالتين تعدي على أرض زراعية بمدينة صدفا وتم تنفيذ الإزالة الفورية لها وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

محافظ أسيوط تابع إزالة 9 حالات بناء المخالف وجهود الوحدات المحلية