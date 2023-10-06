اليوم.. قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية فى الإمارات

تقام اليوم الجمعة فى السادسة والنصف مساءا قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التى تستضيفها الإمارات خلال فبراير المقبل.



ممثلي مصر بقرعة كاس العالم للكرة الشاطئية

ويحضر القرعة مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ومعه محمد منجى مدير المنتخب، وشارك مدرب منتخب مصر فى ورش عمل نظمها الاتحاد الدولى على هامش القرعة.



وكان منتخب الشاطئية قد تأهل إلى كأس العالم لأول مرة بعد الحصول على المركز الثاني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى موزمبيق.