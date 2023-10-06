الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة يستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة عن استنكاره للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لما فيه من مغالطات ومخالفات للقوانين الدولية، وبدورها صرحت مرڤت خليل رئيس فرع الاتحاد العام بالمملكه المتحده ان الاتحاد بجميع أعضاؤه في حالة استياء تام من محاولة النيل من الدوله المصرية.

وأضاف ان ما حدث ليس بجديد وقد تعودنا عليه كلما رأوا حركه شعبيه وتأييدا لفخامة الرئيس ، فالاقبال الشديد من الخارج والداخل علي عمل استمارات تأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاصرار علي ترشيحه فتره رئاسيه اخري يخيفهم ولذلك فهم يحاولون زعزعة الامن وقلب الطاوله.



وقال المستشار القانوني للاتحاد العام ببريطانيا، عبد العزيز حسونه أن هذا البيان ماهو الا تدخل سافر في الشأن المصري وأن ذلك يعتبر مخالفه للقوانين الدولية.



واضاف الاستاذ خالد نشأت عضو الاتحاد، أن الانجازات التي يراها العالم في مصر يسبب للبعض انزعاج شديد ، فبعض الدول الخارجيه لاتريد مصر ان تتقدم وابسط الطرق لتحقيق ذلك هو الزج بملف حقوق الانسان ليتمكنوا من مصر .



وقال احمد فؤاد نائب رئيس الاتحاد انه علي تمام الثقة بأن هذه المحاوله ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة.



واختتمت خليل تصريحها بأن مصر دولة قانون ، دوله تعتني بابنائها ليعيشوا حياه كريمه ، اما عن المرشحين للرئاسه فحقوقهم الدستوريه مكفوله ويتحركون داخل مصر وخارجها وبكل حريه ونري حملاتهم الانتخابيه في كل مكان .



اما عن الشئون الداخليه المصريه الخاصه بأمن وأمان الموطنين فأنا كلي ثقه ان الحكومه المصريه ستتصدي لاي شخص او مجموعه يحاولوا ان يروعوا جموع الشعب المصري ونحن كاتحاد في المملكه المتحده لم نري يوما الاتحاد الاوروبي يتدخل في شأن داخلي لاي دوله اوروبيه فأننا نرفض هذا التدخل الغير مبرر ونطالب البرلمان الاوروبي ان يتوقف عن اصدار مثل هذه البيانات المغرضه والتي تعتمد على معلومات خاطئه .