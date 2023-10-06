الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزير رياضي يكشف مكان نهائي كأس العالم 2030

المغرب أكدت زعامتها
المغرب أكدت زعامتها الكروية عربيا وأفريقيا كرويا وتنظيميا

تحدث ميكل إثيتا القائم بأعمال وزير الرياضة في إسبانيا، عن الدولة التي ستستضيف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2030 .

 وقال من المرجح أن يقام النهائي  في بلاده، مشيرا إلى تعاون الاتحاد الإسباني مع المغرب والبرتغال على المدى الطويل وتوصلهم لاتفاق متقدم حول كيفية تقسيم المباريات.

وأعلن الاتحاد الدولي "فيفا"، الأربعاء، أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال بينما تلعب أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالا بمرور 100 عام على المسابقة.

مشددا على أنه من المتوقع أن تقام المباراة النهائية في إسبانيا، لكن من السابق لأوانه تأكيد هذا الأمر.

 

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