انطلاق ماراثون الأقصر الرياضي الدولي من ساحة معبد الكرنك بمشاركة 1000 متسابق

انطلق اليوم الجمعة الماراثون الرياضي بساحة معبد الكرنك بمشاركة 1000 متسابق ، الذى تنظمه مستشفى شفاء الاورمان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لدعم مرضي الأورام السرطانيه في الصعيد، وذلك إيماناً من المستشفي بأهمية الرياضة ودورها الفعال في بناء صحة الإنسان.

وتشرف شركة"كايرو رانرز" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة شفاء الأورمان على تنظيم الماراثون الدولي بالأقصر لعام 2023 لتقديم أفضل تجربة للمشاركين، حيث يمر الماراثون بالمعالم المميزة بمدينة الأقصر التاريخية.

وقال ابراهيم صفوت، رئيس اللجنة المنظمة، إن الماراثون الرياضي الدولى، انطلق بمشاركة 1000 متسابق يمثلون عدد من الدول الاجنبية والعربية ومنها ( السعوديه، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، ايطاليا،اسبانيا، روسيا) بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات.

واضاف أن السباق بدا بالجرى في أربع مراحل الأولى، مسار ال ٢١ كيلو، مسار ال ١٠ كيلو مكرر مرتين ، مسار ال 2 كيلو، حيث يكون التجمع والبداية من داخل معبد الكرنك من على كورنيش النيل ، ويتم الجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل، مع الاستمرار والدوران من أمام مقهى الغورية، والجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل باتجاه معبد الكرنك، ثم الدخول معبد الكرنك من شارع كورنيش النيل حتى نقطة النهاية داخل ساحة المعبد.

وأعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان عن سعادته بانطلاق الماراثون الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة شركة"كايرو رانرز" الداعم لمرضي الاورام في صعيد مصر ، واكد على ان هذا الماراثون سيقام سنويا في شهر اكتوبر بالاقصر ، ليضاف الى سلسلة النجاحات التى حققتها المستشفى في مجال العلاج بجانب الخدمات الطبية المميزة المجانية للمرضي بجانب الاجراءات والخطوات التى اتخذتها المستشفى في مجال الحفاظ على البيئة.