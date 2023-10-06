حصاد الجلسات الافتتاحيه لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

عقد مجلس النواب جلساته الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع الاحد الماضى ، اعمالاً لنص المادة (115) من الدستور، وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (408) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني .

ووافق في جلساته الإجرائية على تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ(٢٥) وفقًا للإجراءات اللائحية، واستكمالاً لمهامه التشريعية أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين، تتضمن حزمة حماية اجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إلى اللجان المختصة لدراستها بشكل عاجل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .... وفي كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الحالي أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب لديه أجندة تشريعية تتضمن العديد من التشريعات المهمة التي يتعين إنجازها بمنتهى الدقة حتى يكتمل البنيان التشريعي... وبمناسبة تزامن بدء دور الانعقاد مع تحضير الدولة المصرية لاستحقاق هام وهو الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حث رئيس المجلس جموع المصريين على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لنقدم للعالم نموذجاً في الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديمقراطي فحسب وإنما واجب وطني في المقام الأول.... وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى هذه الملحمة الوطنية الخالدة.

و بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973م، أكد خلالها أن نصر أكتوبر العظيم من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا.

الجلسات العامة - الأحــد 1/10/2023

واستهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (408) لسنة (2023) بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (284) لسنة (2023) بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (8) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"، كما أحال رئيس المجلس (11) مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، من بينها:

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الحالي أكد خلالها: أن مجلس النواب لديه أجندة تشريعية تتضمن العديد من التشريعات المهمة التي يتعين علينا إنجازها بمنتهى الدقة، حتى يكتمل البنيان التشريعي، كما أكد أن الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديمقراطي فحسب، بل هي واجب وطني في المقام الأول؛ نظراً لأهمية ومكانة منصب رئيس الدولة في النظام السياسي المصري، وهو ما يتطلب من الجميع التفاعل والحرص على المشاركة، موضحاً أنه علي نواب الشعب واجباً وطنياً في توعية أبناء دوائرهم بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم، لنقدم للعالم نموذجاً في الممارسة الديمقراطية، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على صنع مستقبلهم بأيديهم، وفى ختام كلمته توجه رئيس مجلس النواب بالتهنئة لشعب مصر الأبي، وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل، وبتحية إجلال وعرفان وتقدير لجميع شهداء الوطن على امتداد التاريخ؛ بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تلك الملحمة الوطنية الخالدة، التي جسدت قمة التلاحم بين الشعب وجيشه الوطني، من أجل استرداد الحق، واستعادة الكرامة، حتى صارت أيقونة ورمزاً للانتماء الوطني، نتفاخر بها جيلاً بعد جيل.

ووافق مجلس النواب على إرسال برقية دعم وتأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسياساته الداخلية والخارجية والتي استهدف بها أمن المواطن والوطن واستقراره، جاء فيها: أن مجلس النواب يعلن دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأها الرئيس السيسي منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية، والعالمية، التي استهدف بها أمن المواطن والوطن واستقراره، كما ثمن المجلس جهود الرئيس المتواصلة من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً ثقته في أن الدولة المصرية بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين ستكون قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء الجمهورية الجديدة.

الثلاثاء 3/10/2023 - الجلسة الأولى:

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الأعضاء الراغبين في تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى لتسجيل أسمائهم بالأمانة العامة للمجلس استعداداً لإجراء انتخابات اللجان النوعية، حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم التي ستجرى انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس بمقتضاها قبل إقرارها في الجلسة التالية، وذلك إعمالاً لحكم المادتين (39، 40) من اللائحة الداخلية للمجلس.

الجلسة الثانية

وأعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، ووافق عليها المجلس. ودعا أعضاء اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها إعمالاً بأحكام المواد (42، 91، 93) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي حددها مكتب المجلس.

الجلسة الثالثة

أوعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ "٢٥" بالمجلس، وتوجه رئيس المجلس باسمه وباسم السادة النواب بخالص التهنئة للنواب الذين كان النجاح حليفهم في انتخابات اللجان النوعية، متمنياً لهم التوفيق والسداد وإنجاز المهام الموكلة إليهم.

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب تلقى اخطارا من رؤساء أحزاب (الإصلاح والتنمية، المؤتمر، الحرية، المصري الديمقراطي الاجتماعي، التجمع الوطنى التقدمي) بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزابهم في المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.

وفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحــد الموافق 15 أكتـوبر 2023.