اليوم..قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وسط ترقب رباعي الأندية المصرية

تجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم الجمعة بتواجد 4 أندية مصرية بعد اكتمال عقد الأندية الـ 16 في مرحلة دور المجموعات بالمسابقتين.



وتبدأ مراسم سحب قرعة الكونفدرالية اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة، فيما قرعة دوري الأبطال في الرابعة عصرًا بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.



يمثل الأهلي وبيراميدز مصر في نسخة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك ومودرن فيوتشر، في كأس الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم.





تصنيف أندية مجموعات دوري أبطال أفريقيا:





التصنيف الأول يضم كل من: الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثاني: بيراميدز ، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الانجولي

التصنيف الثالث: الهلال السوداني، مازيمبي، أسيك ميموزا، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي: جالاكسي البتسواني، ميدياما الغاني، نواذيبو الموريتاني.



تصنيف فرق الكونفدرالية:



التصنيف الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: فيوتشر، الإفريقي التونسي، ساجرا الأنجولي، ديابل نوار الكونغولي

التصنيف الثالث: أبو سليم الليبي، لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني.

التصنيف الرابع: الهلال الليبي ، سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الملعب المالي ، سيخوخون الجنوب إفريقي.

