عاجل
السيسى: لدينا غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارئ
الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إقبال جماهيري كبيرعلى تذاكر أكبر بطولة عالمية للبادل في مصر

بطولة نيو جيزة بريمير
بطولة نيو جيزة بريمير بادل

شهدت عمليات بيع التذاكر الخاصة ببطولة نيو جيزة بريمير بادل إقبالا كبيرا وقبل قرابة شهر كامل على انطلاق البطولة.

إقرأ أيضًا..

txt

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس

txt

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس

وقال خالد الشواربي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن عمليات بيع التذاكر شهدت إقبالا كبيرا بشكل ملحوظ في أول أسبوع من طرحها أونلاين وقبل ما يقرب من شهر من انطلاق البطولة.

وتستضيف مصر النسخة الثانية من بطولة نيوجيزة بريمير بادل التي تعد إحدى بطولات الجائزة الكبري تحت إشراف الاتحاد الدولي للبادل بالاشتراك بين شركة CA sports وقطر للاستثمارات الرياضية QSI.

وشهدت النسخة الأولى من البطولة مشاركة العديد من اللاعبين المصنفين الأوائل على العالم وفقا للاتحاد الدولي للبادل.

وأضاف الشواربي: "منذ أن طرحت التذاكر المجمعة بأسعار مخفضة على موقع تذكرتي وانتهت الدفعة الأولى، وتقترب الدفعة الثانية من النفاذ حاليا".

وتعد بطولة بريمير بادل أحد أكبر بطولات العالم في البادل وتقام في فرنسا واسبانيا والأرجنتين والمكسيك وقطر وأخيرا مصر، ما جذب إليها العديد من محبي اللعبة التي تحظى بانتشار واسع مؤخرا لمشاهدة نجوم العالم فيها.
 

مواد متعلقة

وزير الرياضة يهنئ منتخب البادل بعد تتويجه بلقب البطولة العربية الأولى

مصر تتوج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل بعد الفوز على الكويت

مصر تضرب موعدًا مع الكويت بنهائي البطولة العربية للبادل

مصر تواجه قطر والكويت ضد الإمارات بنصف نهائي البطولة العربية للبادل

منتخب مصر يواجه البحرين في البطولة العربية للبادل

منتخب مصر يواجه البحرين في البطولة العربية للبادل

100 لاعب يشاركون في بطولة البادل بمهرجان العلمين

بمشاركة 100 محترف.. انطلاق بطولة البادل بمهرجان العلمين
الجريدة الورقية