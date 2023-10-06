صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي والخطبة عن فضل الشهادة (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بمحافظة الغربية، نقلًا عن القناة الأولى المصرية.

ووجهت وزارة الأوقاف أئمة المساجد بأداء خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم".

زمن خطبة الجمعة لا يزيد على 15 دقيقة

شددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكدت ضرورة البلاغة والإيجاز في صلاة الجمعة، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.