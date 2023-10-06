السيسى: لدينا غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارئ
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جميع غرف الطوارئ في المحافظات، مربوطة مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة الموجودة في القيادة الاستراتيجية.
وأضاف: "عندنا أطقم إدارة أزمة في كل محافظة وبالتالي نكون قادرين على ربط الاتصال المؤمن علشان يتعامل مع أي أزمات بشكل يعكس قدرة دولة و كل شاشات الكمبيوتر عليها بيانات خاصة بالمحافظة".
بدأنا تنسيق الغرف منذ 3 سنوات
وأوضح: "أنا بطمن على الغرف اللي نسقنا عليها من 3 سنين اتعملت خلاص، واللي بتكلم منه دلوقتي غرفة إدارة أزمة متحركة وممكن المحافظ العربية ترافقه أثناء متابع أزمة على أرض الواقع ويمكنه التواصل مع غرفته من خلالها".