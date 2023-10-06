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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

السيمفوني يعزف اعمال بيتهوفن وفينافسكي وبرامز بالأوبرا

أوركسترا القاهرة
أوركسترا القاهرة السيمفوني

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، بالتعاون مع السفارة اليابانية ومؤسسة اليابان بالقاهرة، حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة الفيولينة اليابانية هينا ماييدا الحائزة علي الجائزة الأولى فى مسابقة فينافسكي العالمية للموسيقى لعام 2022 وذلك في الثامنة مساء السبت 7 اكتوبر علي المسرح الكبير .

 

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم أعمال كبار المؤلفين العالميين منها افتتاحية تكريس المنزل لبيتهوڤن، كونشيرتو الفيولينة الثانى لفينافسكي والسيمفونية الرابعة لبرامز.

 

جدير بالذكر أن مسابقة هنريك فينيافسكى للفيولينة تعد احد التظاهرات الفنية العالمية التى تنظمها بولندا، ويشارك فيها عدد من الموسيقيين من مختلف الدول، وتؤدي هينا مايدا الفائزة بالمسابقة عروضا مع عدد من فرق الأوركسترا في ألمانيا، هولندا، فرنسا، التشيك وغيرها الى جانب جولات فنية فى اسيا وافريقيا والامريكتين.

 

اما المؤلف البولندى العالمي هنريك فينافسكى الذى تحمل المسابقة اسمه ولد عام 1835 وظهرت موهبته فى العزف على الفيولينة مبكرا، اعتبره النقاد العازف الأعظم في عصره، درس في معهد باريس للموسيقي والمعهد الوطني العالي للموسيقي والرقص وتوفي في روسيا عام  1880.

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