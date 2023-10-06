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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صلاة الجمعة من المسجد الحرام (بث مباشر)

صلاة الجمعة من المسجد
صلاة الجمعة من المسجد الحرام

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من بيت الله الحرام في مكة المكرمة، نقلًا عن قناة "القرآن الكريم" السعودية.

فضل قراءة صورة الكهف يوم الجمعة

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من السنن المستحبة التي أوصانا بها النبي “صلى الله عليه وسلّم”، لما فيها من دورس وعِبَر كثيرة تحثنا على الإيمان بالله عز وجل والإذعان للقضاء والقدر.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم في فضل يوم الجمعة «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

ووردت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التى تتحدث عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ومنها: عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ أَوَّلَ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآخِرَهَا، كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ قَدَمِهِ إِلَى رَأْسِهِ، وَمَنْ قَرَأَهَا كُلَّهَا، كَانَتْ لَهُ نُورًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ»، وعن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين».

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