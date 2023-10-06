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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يتلقي المقاولون في بطولة الجمهورية 2009

الأهلي 2009
الأهلي 2009

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواليد ٢٠٠٩ مع ضيفه المقاولون العرب اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

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يدخل «أهلي ٢٠٠٩» المباراة وفي رصيده ٩ نقاط، من الفوز في ٣ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث خسر مباراته الأولى أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، مسجلًا ٨ أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.
 

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