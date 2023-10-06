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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد: سقوط الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية (شاهد)

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ بداية الأسبوع الجاري الأجواء الخريفية وفرص أمطار متفاوتة الشدة بمعظم الأنحاء، وزادت هذه الكميات أمس وأول أمس على بعض الأماكن، وبخاصة في السواحل الشمالية الغربية.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف طقس غدٍ الجمعة

الأرصاد الجوية

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “من المتوقع بداية من اليوم استمرار تأثرنا بامتداد منخفض جوي على مستوى طبقات الجو العليا سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم ستحجب جزءً من أشعة الشمس وسيستمر الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وتعتبر قيم الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام”.

درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 31 درجة مئوية نهارا، وبالتالي، فإن الطقس سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وخريفي معتدل تماما على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسطة وما بين حار إلى شديد الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد، لافتًا أن فرص سقوط الأمطار اليوم ستقل تماما عن أمس أو أول أمس وتبدأ تنحسر وتتلاشى من المناطق الداخلية وتسقط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري كالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ولن تكون أمطار اليوم مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية. 
 

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