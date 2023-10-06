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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في البطولة العربية

سلة الأهلي
سلة الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة السلة  بالنادي الأهلي،  نظيره فريق بيروت اللبناني في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

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موعد مباراة سلة الأهلي وطنجة المغربي في البطولة العربية للأندية

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سلة الأهلي يفتتح مشواره في البطولة العربية بملاقاة دجلة العراقي


تمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين بالقلعة الحمراء في ظل البحث عن تحقيق الفوز واستمرار العروض القوية التي يقدمها الفريق في البطولة، بعدما تغلب خلال الجولات الماضية على فرق دجلة الجامعة العراقي والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي.
تقام المباراة على صالة الغرافة، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، واستعد لها الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش بشكل مناسب.

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