سلة الأهلي يواجه بيروت اللبناني في البطولة العربية

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، نظيره فريق بيروت اللبناني في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

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تمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين بالقلعة الحمراء في ظل البحث عن تحقيق الفوز واستمرار العروض القوية التي يقدمها الفريق في البطولة، بعدما تغلب خلال الجولات الماضية على فرق دجلة الجامعة العراقي والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي.

تقام المباراة على صالة الغرافة، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، واستعد لها الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش بشكل مناسب.