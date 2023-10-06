عاجل
السيسى: لدينا غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارئ السيسي يتفقد المراكز المتحركة لشبكة الطوارئ والسلامة
الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

اللواء علي حفظي: التنمية والإعمار هما الدرع الرئيسي لسيناء (فيديو)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن حرب أكتوبر هي العبور الأول الذي كان بداية الطريق لمصر حتى تتحول من أوضاع إلى أوضاع جديدة، مشددًا على أن التنمية والإعمار هما الدرع الرئيسي لسيناء، كما أنهم سيعودان على مصر بالخير، وبالفعل، شهدت السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بسيناء ولا يقارن ذلك على ما تم خلال سنوات طويلة مضت.

txt

جمال عبدالرحيم: الصحافة المصرية كان لها دور كبير في انتصارات حرب أكتوبر

txt

رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: حرب أكتوبر أعادت للعرب هيبتهم

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، : “رسالة إلى كل الأجيال، هناك أطرافا لا تريد الخير لمصر، وتستهدف نفس الأهداف ولكن الأساليب والأدوات تتغير”.

القوى العسكرية

وتابع مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق: “حاول هؤلاء منذ عام 2011 ولمدة سنوات طويلة بعدها اللجوء إلى أساليب جديدة عوضا عن الهدم من الخارج بالقوة العسكرية نتيجة درس حرب أكتوبر، فصاروا ينتهجون إستراتيجية الهدم من الداخل، ويجب أن نستلهم روح أكتوبر لكي ننطلق في المرحلة”.

حرب أكتوبر

وأكد أن حرب أكتوبر عظيمة بكل أبعادها سواء الإنسانية أو العسكرية أو الاجتماعية، ويجب تغذيتها للأجيال المختلفة بالتعليم والثقافة والتعليم، وألا يقتصر الأمر على الاحتفال في المناسبات فقط.

مواد متعلقة

سقوط المتهم بسرقىة خزينة فيلا بالقاهرة

محافظ شمال سيناء: وحدتي شاركت في الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر

وزير الخارجية الإيطالي يعلن عن زيارة مرتقبة لتونس

مصر تدين الهجوم الإرهابي على الكلية العسكرية بسوريا
الجريدة الورقية