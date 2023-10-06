فرص تسويقية لأكثر من 2000 سيدة عبر مبادرة "ريحانة"

تمكنت مؤسسة "مصر الخير" من خلال كوادرها أن ترسم بسمة حقيقية نابعة من القلب على وجوه أهالي شمال سيناء التي تعد من أبرز المحافظات التي شهدت نشاطًا مكثفًا لتنفيذ برامج عمل المؤسسة في كافة مناحي الحياة من صحة وتعليم وبنية اساسية وذلك في محافظة شمال سيناء ومدينة العريش ومن بين الخدمات المقدمة:

في مجال التعليم:

تطوير اكثر من ٧ مدراس بالاضافة للمدارس المجتمعية.

تطوير حضانات الطفولة المبكرة.

2. قام قطاع الصحة تيسير عدد من القوافل الطبية الشاملة وخدمات لذوي الهمم.

3. تنفيذ برامج ترفيهية من خلال قوافل السعاده للاطفال بكافة مراكز محافظة شمال سيناء.



كما حرصت المؤسسة في مجال تحسين الظروف المعيشية على تنفيذ برنامج وخطة شاملة لرفع كفاءة العديد من المنازل حيث تم ترميم عدد 150 منزل وتجهيز وفرش نحو 200 منزل كما تم تقديم اكثر من مليون مساعده تكافلية ما بين مساعدات انسانية وحملات موسمية .

وفي هذا الصدد قال محمد راجح محمد مدير مكتب مؤسسة "مصر الخير" بمحافظة شمال سيناء أن المؤسسة تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظة شمال سيناء الغالية لما لها من مكانة كبيرة في نفوس جميع المصريين وقد حرصت المؤسسة بالتزامن مع إحتفالات إنتصارات أكتوبر المجيدة على تكثيف تواجدها بين أبناء المحافظة وتقديم حزمة كبيرة من الخدمات لأهالي شمال سيناء سواء برفع كفاءة البيوت وتوفير كافة مستلزماتها ومع انطلاق العام الدراسي تم توزيع الشنط المدرسية التي تشمل كافة المتطلبات الدراسية مع تنظيم الأنشطة الترفيهية لطلاب المدارس .



وأشار راجح بالنسبة لمبادرة ريحانة فقد افتتحت مؤسسة "مصر الخير " وحدة مبادرة "ريحانة" لتدريب الفتيات بمركز شباب 6 أكتوبر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وذلك استمرارًا للإهتمام المتواصل بالفتاة المصرية، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية حيث يعد بمثابة إحياء ودمج فتيات شمال سيناء بالمجتمع وتدريبهم ليكونوا رائدات مجتمع تقود الدفه الي الامام.

وكشف انه فيما يتعلق بمخطط برامج ومشروعات المؤسسة خلال الفترة القادمة فمن المقرر مد عدد من القري بشبكة مياه وتوفير عدد من محطات تحلية المياه كما سيتم انشاء مدرسة بوسط سيناء وترميم مدرسة بمركز بئر العبد وجاري انشاء مدرسة بوسط سيناء بقرية الجوفة وتطوير عدد من حضانات الطفولة المبكرة وكذلك تطوير وحده بيطرية وتنفيذ قوافل بيطرية وتكثيف التعاون مع وزارة الثقافة لتدريب وتثقيف عدد من الشباب بمختلف فئاتهم لترسيخ التراث والهوية المصرية بالاضافة للتنسيق مع عدد من الجهات المانحه لتمويل عدد من المشروعات خلال الفترة القادمه وعلي راسهم وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الاهلي المصري والمصرف المتحد.